Padmos levert flyshooter Z-99 Aravis nog dit jaar op Facebook

Twitter

Email STELLENDAM 10 december 2021, 20:00

De nieuwe flyshooter Z-99 Aravis die bij Machinefabriek Padmos in Stellendam in aanbouw is, wordt nog dit jaar overgedragen aan Rederij Nele uit het Belgische Knokke-Heist. Voor zover is moet nog het nodige werk worden verzet. De 25 meter lange flyshooter is nu over de volle lengte ingepakt om te worden gestraald.

1 / 1 De Z-99 ingepakt voor de kade van Padmos. (Foto Bram Pronk) De Z-99 ingepakt voor de kade van Padmos. (Foto Bram Pronk)

(Bram Pronk)