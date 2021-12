Tweede kolk Trier officieel open Facebook

Twitter

TRIER 06 december 2021, 16:00

De tweede sluiskolk in de Moezel bij Trier is 22 november officieel geopend. De bouw heeft bijna acht jaar geduurd. Met de verdubbeling van de sluiskolken wordt nu verder gegaan in Lehmen en Wintrich. Gelijk met de tweede kolk werd in Trier ook de eerste centrale voor het op afstand bedienen van sluizen en stuwen in de Moezel geopend.

1 / 1 De tweede sluiskolk in de Moezel in Trier is in gebruik. (Foto WSV) De tweede sluiskolk in de Moezel in Trier is in gebruik. (Foto WSV)

(Willem de Niet)