Hamburg blijft het moeilijk hebben Facebook

Twitter

Email HAMBURG 27 oktober 2021, 17:30

De overslag in de haven van Hamburg is in de eerste drie kwartalen van 2021 met 3,1% gegroeid, maar dat is reden tot zorg in de Duitse hanzestad. Concurrenten Rotterdam en Antwerpen noteerden over dezelfde periode namelijk een plus van respectievelijk 8,6 en 4,8%. Daarnaast voelt Hamburg toenemende druk van de haven van Danzig, waar fors gewerkt wordt aan overslag- en opslagcapaciteit voor containers.

1 / 1 Groei in de haven van Hamburg blijft achter op Rotterdam en Antwerpen. (Foto Hamburger Hafen und Logistik AG) Groei in de haven van Hamburg blijft achter op Rotterdam en Antwerpen. (Foto Hamburger Hafen und Logistik AG)

(Willem de Niet)