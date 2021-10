Zeelieden zonder QR-code verder in het nauw Facebook

Email ROTTERDAM 06 oktober 2021, 07:00

De verplichte QR-code voor toegang tot veel openbare gelegenheden in Nederland pakt slecht uit voor buitenlandse zeevarenden. Zij beschikken namelijk niet over zo’n code. Maar volgens havendominee Leon Rasser krijgen zelfs gevaccineerde Nederlandse zeelieden geen kans de wal op te gaan.

Zeelieden verkeren intussen al bijna twee jaar in een benarde positie. Toen de coronapandemie uitbrak, eind 2019, werden wereldwijd onmiddellijk havens gesloten en quarantaines ingesteld. Het leidde onder meer tot drama’s op cruiseschepen. Verschillende havens weigerden schepen met besmette passagiers. De misère onder alle zeevarenden was vanaf het begin groot: aflossingen waren onmogelijk. Bemanningen zaten letterlijk gevangen op hun schip. Pas langzamerhand werden manieren gevonden om onder strikte voorwaarden bemanningen te wisselen. Zo moesten zeevarenden in de afloshaven en bij thuiskomst veelal langdurig in quarantaine, vaak op eigen kosten. Veel zeevarenden uit de lagelonenlanden bleven om die reden, indien mogelijk, (veel) langer aan boord.

(Patrick Naaraat)