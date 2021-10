IMO stelt regels vast voor brandstofcellen Facebook

LONDEN 06 oktober 2021, 20:00

De International Maritime Organization (IMO) heeft de veiligheids- en toepassingsvoorschriften voor brandstofcellen vastgesteld. Ze worden in mei 2022 van kracht.

1 / 1 Primeur: de AIDAnova was het eerste cruiseschip wat op LNG voer. (Foto Meyer Werft) Primeur: de AIDAnova was het eerste cruiseschip wat op LNG voer. (Foto Meyer Werft)

Een voortrekkersrol in de verdere ontwikkeling en toepassing wordt toegedacht aan werven die cruiseschepen bouwen. Bij werven als Meyer in Papenburg en Fincantieri in Triëst wordt al jaren gewerkt aan brandstofcellen met (groene) waterstof als brandstof. Recent presenteerde Meyer haar 150 meter lange superjacht One 50 dat gaat varen op brandstofcellen en batterijen. Een mijlpaal is ook de ombouw van het cruiseschip AIDAnova tot brandstofcel-aangedreven schip. Ook rederij MSC heeft plannen voor cruiseschepen met brandstofcel-systemen. Die worden gebouwd bij Chantiers d’Atlantique en bij Fincantieri. Meyer in Turku heeft opdracht voor twee schepen in de Icon-klasse (5500 passagiers) voor Royal Caribbean. Hier worden brandstofcellen nog niet voor de aandrijving toegepast, maar wel voor het hotelgedeelte.

(Willem de Niet)