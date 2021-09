Gewonde walrus in haven van Harlingen Facebook

Een gewonde walrus is donderdagmorgen 30 september opgedoken op de oever van de Zuiderpier in de haven van Harlingen. Het gaat om het jonge vrouwtje dat vorige week al werd gezien op het strand van Schiermonnikoog, zegt een medewerker van dierenambulance De Waadhoek.

1 / 1 De gewonde walrus trekt veel bekijks. (Foto Camjo Media) De gewonde walrus trekt veel bekijks. (Foto Camjo Media)

Rond het middaguur waren deskundigen nog in beraad over wat met het dier moet gebeuren. Het was vorige week maandag voor het eerst in 23 jaar dat een walrus werd gezien op de Nederlandse kust. De zeezoogdieren horen thuis in het Noordpoolgebied. Het vrouwtje in Harlingen is eerder al gezien in Denemarken, Duitsland en bij Den Helder. Het dier is om onduidelijke reden ver afgedwaald en onderweg gewond geraakt. Hoe de verwondingen zijn ontstaan kan alleen worden vastgesteld als het dier zou worden gevangen.

Het is volgens de dierenambulance echter niet de bedoeling de walrus te vangen. ‘Het beste zou zijn als ze zelf terugzwemt naar open zee. Het zoute water is ook goed voor haar wonden. Maar het is de vraag of het dier, als ze weer gaat zwemmen, de uitgang van de havenmonding weet te vinden’, aldus een woordvoerder. Als het gewonde dier toch moet worden gevangen, gaat ze naar het zeehonden-opvangcentrum in Pieterburen.

