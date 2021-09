Maritieme Academie Harlingen krijgt nieuwe huisvesting Facebook

Twitter

Email Harlingen 01 september 2021, 08:00

De Maritieme Academie Harlingen heeft groen licht gekregen voor de bouw van een nieuwe huisvesting. Deze moet klaar zijn voor het schooljaar 2023/24. Er zal plek zijn voor 150 studenten.

1 / 1 Het ontwerp van de nieuwe huisvesting. (Impressie Maritieme Academie Harlingen) Het ontwerp van de nieuwe huisvesting. (Impressie Maritieme Academie Harlingen)

Een groot deel van de studenten van VMBO Maritieme Techniek en Nova College voor de Scheepvaart verbli gedurende de week in de huidige huisvesting. Dit omdat ze anders elke dag ver moeten reizen. Derdejaars studenten Rijn-, binnen- en kustvaart moeten verplicht overnachten in de huisvesting om te wennen aan het leven op een schip.

Dat gebeurt nu nog in de huisvesting aan de Stationsweg. Maar, zo zegt directeur Arjen Mintjes, in een reactie: ‘De huidige huisvesting voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het brengt te veel onderhouds- en stookkosten met zich mee. Met de nieuwbouw zijn we voorbereid op de toekomst. Het gebouw is een stuk duurzamer en wordt echt een aangename woonruimte voor onze leerlingen.’

Naast slaapkamers voor 150 leerlingen komt er ook een restaurant, een koffiecorner en een grote centrale ruimte. De bouw start volgend jaar en de huisvesting komt op de huidige parkeerplaats van de Maritieme Academie aan de Almenumerweg in Harlingen.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)