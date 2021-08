Schuttevaer Premium Scheepvaartopleidingen in trek bij nieuwe studenten Facebook

Twitter

Rotterdam 31 augustus 2021, 15:00

De aanwas van nieuwe leerlingen op diverse scheepvaartscholen en -opleidingen is dit jaar gestegen. Op de scholen varieert de groei tussen de 6,5 en 23%. Met name de binnenvaartopleidingen zijn in trek.