‘Enorme aderlating voor de binnenvaart’

Ik vond de huidige opleiding voor matroos al aan de stevige kant, volgens mij kan je niet in de ongeluk statistieken terug vinden. Dat heel veel schades en ongelukken te wijten was , aan onvoldoende opleiding? Triest dat WEER de stropdassen het voor het zeggen hebben, dat geeft al aan, ondank hun( hoge) opleiding ze helemaal niet weten. Wat er speelt op de werkvloer. Of zou dit net zoiets zijn– regeltjes bedenken — voor eigen baan behoud? 🙁 🙁 🙁