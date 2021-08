Waarom is de arbeidsmarkt zo krap in de binnenvaart? Facebook

ROTTERDAM 30 augustus 2021, 13:24

1 / 1 Krappe arbeidsmarkt binnenvaart. Foto Wereld van de Binnenvaart Krappe arbeidsmarkt binnenvaart. Foto Wereld van de Binnenvaart

Geen saaie 9 tot 5 baan, een goed salaris, goede faciliteiten aan boord, afwisselend en veelzijdig werk: wie wil er nu niet werken op een binnenvaartschip? Toch slaagt de binnenvaart er niet in genoeg personeel te vinden of vast te houden. Waarom? Het online programma Studio Schuttevaer Duikt Dieper in de krappe arbeidsmarkt van de binnenvaart.

Woensdagmiddag 15 september staat op het programma:

– Hoe groot is het personeelstekort eigenlijk? Wordt dit de komende jaren groter nu de toelatingseisen voor de binnenvaartopleidingen strenger worden?

– Hoe haal je personeel binnen? Waar vind je personeel? Kies je voor inhuur of neem je zelf aan? Waar haal je betrouwbare buitenlandse arbeidskrachten vandaan? En welke rol spelen de maritieme opleidingen?

– Hoe behoud je personeel? Als je eenmaal goede krachten gevonden hebt dan wil je ze niet kwijt. Welke rol spelen (secundaire) arbeidsvoorwaarden, bedrijfscultuur en doorgroeimogelijkheden hierin?

Het programma kost 75 euro, maar is gratis voor abonnees van Schuttevaer.

Klik hier om in te schrijven.