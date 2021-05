Schuttevaer Premium Nieuwe los- en reparatiesteiger voor vissersvloot in Harlingen Facebook

Twitter

HARLINGEN 21 mei 2021, 20:00

Port of Harlingen heeft de Biggelaar Groep uit Velddriel opdracht gegeven voor de aanleg van een nieuwe stieger in de Nieuwe Vissershaven bij de visafslag in Harlingen.