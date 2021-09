Figurant valt van loopbrug veerdienst Teso bij opnames Jachtseizoen in Den Helder Facebook

Twitter

Email DEN HELDER 29 september 2021, 14:53

Bij de opnames voor het populaire YouTube-programma Jachtseizoen is een figurant van de loopbrug tussen de kade en de veerboot Dokter Wagemaker gevallen. De figurant viel vier meter naar beneden en raakte daarbij ernstig gewond. De traumahelikopter en een ambulance rukte uit, het programma heeft niet bekend gemaakt hoe het nu is met het slachtoffer.

Bij Jachtseizoen moet een bekende Nederlander vier uur uit handen zien te blijven van drie ‘jagers’ van StukTV.

Vooral online is het programma zeer populair. De ‘gevangene’, zoals de opgejaagde ook wel wordt genoemd, draagt een zender bij zich die elke tien minuten een gps-signaal naar het team van StukTV stuurt. De wereldberoemde Nederlandse DJ Martin Garrix was gisteren de ‘boef’. Later die dag gaf Garrix nog een verrassingsoptreden op Texel.

De jagers zijn Thomas van der Vlugt, Giel de Winter en Stefan Jurriens, oftewel de mannen van StukTV.

Giel de Winter laat het volgende weten aan RTL Boulevard: ‘We hebben begrepen dat er op de dag van de opnames van Het Jachtseizoen voor StukTV met Martin Garrix, buiten de opnames om, een ongeluk heeft plaatsgevonden, waarbij één van de figuranten ernstig gewond is geraakt. We komen erop terug zodra er meer informatie te delen is.’

Lees ook: