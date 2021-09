Schipper blokkeert Slowaakse sluis uit protest: ‘Lig hier al 8 uur’ Facebook

Gabcikovo 03 september 2021, 17:23

Michel den Boer ligt met zijn schip Sjef al acht uur lang voor de Gabcikovo-sluis in Slowakije. Toen hij vanochtend te horen kreeg van de sluiswachter dat hij passagiersschepen voor moest laten bij het schutten, besloot hij de sluis te blokkeren.

1 / 1 De Sjef ligt voor de sluis in Slowakije sinds vanochtend 9 uur. (Foto Michel den Boer) De Sjef ligt voor de sluis in Slowakije sinds vanochtend 9 uur. (Foto Michel den Boer)

‘Ik kwam als tweede aan bij de sluis vanochtend’, vertelt de schipper Den Boer. ‘Maar toen liet de sluiswachter mij weten dat eerst vier passagiersschepen geschut gingen worden.’ Dat vond Den Boer vreemd want, ‘een van die passagiersschepen lag een kilometer achter mij en een andere zelfs vier kilometer.’ Den Boer had zelfs extra gas gegeven om die tweede plek te behouden.

‘Volgens de sluiswachter is dat de regel, maar dat is echt niet het geval. Ik vaar hier al 15 jaar en heb het bij vrienden die hier ook varen gecheckt.’ Den Boer besloot vervolgens tot actie over te gaan, een ware protestactie. ‘Ik ben schuin voor de sluis gaan liggen en daar lig ik nu al een uur of acht. Als ik niet mag, mogen zij ook niet.’

Alcohol- en drugtest

Een enerverende acht uur, aldus de schipper. ‘Er staat hier nu een politiebusje en een douanebusje en ik heb inmiddels al twaalf man aan boord gezien.’ Volgens Den Boer wordt er alles aangedaan om hem maar van boord te krijgen. ‘Ik heb een alcoholtest moeten doen en een drugstest, beide negatief.’ Ook hebben ze zijn patent afgepakt en hem verteld dat hij vandaag niet meer gaat varen.

Hier ligt schipper Michel den Boer met zijn Sjef.

Waarom de sluis niet alsnog voor hem op groen gaat heeft volgens de schipper van de Sjef te maken met arrogantie van de Slowaken. ‘Het gaat hier altijd zo en niemand zegt er een keer wat van, nou: ik wel.’ Het licht voor de sluis staat al acht uur lang op rood. Achter Den Boer liggen drie van de vier passagiersschepen, of vleescontainers zoals de schipper ze noemt.

Er staat zelfs een ‘boevenbusje’ klaar voor de schipper. ‘Ik heb de ambassade al gebeld, maar die kunnen niets doen totdat ik gearresteerd wordt.’

Wegslepen

Het recentste redmiddel van de Slowaakse overheid is een sleepboot. ‘Ik heb te horen gekregen dat die er zo aankomt, maar ik wens ze succes. Denk dat mijn schip sterker is.’

