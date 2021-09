Dekker legt drijvende zandfabriek aan de stekker Facebook

Twitter

IJZENDOORN 29 september 2021, 20:00

Zandproducent Dekker Groep in IJzendoorn heeft een van Europa’s grootste drijvende zandfabrieken aan de stekker gelegd. De installatie werkt nu op groene stroom vanaf de wal. Dat levert een CO2-reductie op van 10.000 ton per jaar.

1 / 1 De drijvende zandfabriek van Dekker Groep. (Foto Dekker) De drijvende zandfabriek van Dekker Groep. (Foto Dekker)

De zandmolen stoot bespaart drie miljoen liter diesel per jaar en is de vijfde winningslocatie voor zand en grind die emissieloos functioneert. Gedeputeerde Jan van der Meer van de provincie Gelderland stond afgelopen week stil bij de mijlpaal. ‘80% CO2-reductie voor een bedrijf is ongekend, echt een geweldige prestatie, daar wil ik jullie echt voor complimenteren. Wij zelf als provincie hebben de doelstelling om 55% CO2 te reduceren in 2030. En dat is al een ontzettend grote opgave. Dus jullie zijn dat ver vooruit, en al 10 jaar eerder.’

