‘Europese vacaturebank kan personeelstekort binnenvaart verlichten’ Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 22 september 2021, 20:00

Wat moeten schipper-eigenaren en de sector in het algemeen doen om personeel te werven en behouden? Hoofdredacteur René Quist ging daarover in gesprek met Tonny van Strien van Alpinist SA, en ‘binnenvaartwetenschapper’ Edwin Verberght van CITBO, een coöperatie van exploitanten van binnenvaart-tankschepen. Beiden zagen een Europese vacaturebank voor de sector zitten. ‘Of in ieder geval een vacaturebank per taalgebied’, aldus Verberght.

1 / 1 Edwin Verberght (rechts) en Tonny van Strien (midden) aan tafel bij Studio Schuttevaer Duikt Dieper. (Beeld uit uitzending) Edwin Verberght (rechts) en Tonny van Strien (midden) aan tafel bij Studio Schuttevaer Duikt Dieper. (Beeld uit uitzending)

CITBO onderzocht hoe de arbeidsmarkt in de binnenvaart in elkaar zat. Wat opviel was dat er vooral kapiteins en mensen op kantoor missen, terwijl er meer dan genoeg dekmannen zijn. ‘In België is de prognose dat we 6000 mensen meer moeten hebben tegen 2030. Om dat te behalen is de instroom echt te laag. Wat daaraan meewerkt, is dat we ook te weinig samenwerking hebben tussen landen’, aldus Verberght.

(Robin van den Bovenkamp)