Schuttevaer Premium Zeevarenden minder blij door Coronacrisis Facebook

Twitter

Email LONDEN 14 september 2021, 15:00

Maritiem verzekeraar Standard Club meet elk kwartaal hoe blij zeevarenden in hun beroep zijn. Gedurende de Coronacrisis is de daaraan gekoppelde index regelmatig gedaald. In het tweede kwartaal van dit jaar ging de graadmeter weer met 6,5 % omlaag, van 6,39 naar 6.