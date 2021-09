Schuttevaer Premium Grootste private ziekenhuisschip meert aan in Antwerpen Facebook

ANTWERPEN 13 september 2021, 09:40

Onder luid gejuich is dit weekend de Global Mercy, het grootste private ziekenhuisschip van de wereld, binnengelopen in Antwerpen. Het schip, dat in China gebouwd is, zal enkele maanden in de haven van Antwerpen vertoeven waar het wordt ingericht met medische apparatuur en afgewerkt. Het 174 meter lange schip, dat 37.000 ton weegt en twaalf dekken telt, zal over enkele maanden 200 ziekenhuisbedden huisvesten.