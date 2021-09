Nog steeds stank- en rookoverlast door nog niet gebluste brand in Sint-Laurenshaven Facebook

De brand op het bulkschip An Chang in de Sint-Laurenshaven in de Rotterdamse Botlek is vrijdag nog steeds niet onder controle. In de loop van de ochtend leidde deze opnieuw tot stank- en rookoverlast in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam, meldt de veiligheidsregio. Die onderneemt vrijdag opnieuw een blusactie.

1 / 1 Sinds woensdag is er al brand in de Sint-Laurenshaven. (Foto MediaTV) Sinds woensdag is er al brand in de Sint-Laurenshaven. (Foto MediaTV)

De brand op het schip woedt sinds woensdagmiddag. Een lading schroot in het ruim van het schip was gaan broeien. Volgens de veiligheidsregio is de brand zeer lastig te bestrijden. ‘De brand kan zowel ontstaan zijn door lithium-batterijen als door de hitte’, vertelde Daphne Rozenburg, woordvoerder Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, eerder.

De meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond kreeg tot donderdagmiddag 16.50 uur in totaal tweehonderd klachten over stank wegens de brand, meldt de dienst vrijdag. Sindsdien zijn er ‘nog slechts enkele klachten’ binnengekomen, aldus de dienst op Twitter. Volgens de milieudienst kwamen de klachten ook van inwoners van Rotterdam, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen, Rozenburg, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk en Boskoop.

Donderdag werd al een NL-Alert verstuurd aan inwoners van Vlaardingen en Schiedam, waarin stond dat zij hun ramen en deuren moesten sluiten als ze last hadden van de rook.

