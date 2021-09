Veel rook tijdens blussen van brand op bulkschip in Sint-Laurenshaven Facebook

Twitter

Email Rotterdam 09 september 2021, 14:13

Bij het blussen van een brand donderdagmiddag op het bulkschip, An Chang, in de Sint-Laurenshaven in de Rotterdamse Botlek komt veel rook vrij. Om beter te kunnen blussen laten de hulpdiensten meer water in het ruim van het brandende schip lopen, wat zorgt voor een flinke rookontwikkeling. Er is een NL-Alert verstuurd aan inwoners van Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, waarin staat dat zij hun ramen en deuren moeten sluiten als ze last hebben van de rook.

1 / 1 De brand woedt sinds woensdagmiddag. (Foto MediaTV) De brand woedt sinds woensdagmiddag. (Foto MediaTV)

De brand op het schip woedt sinds woensdagmiddag. De lading van het schip is gaan broeien. Dat kan volgens Daphne Rozenburg, woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, twee oorzaken hebben. ‘Of doordat het is gaan broeien of door lithiumbatterijen.’

Met behulp van een kraan tillen de hulpdiensten schroot vanuit de An Chang op de kade, waarna dat schroot wordt geblust. Het kost veel tijd om met één kraan het hele ruim leeg te halen. De veiligheidsregio wil daarom meer kranen inzetten. Het bulkschip ligt bij EMR.

Lees ook:

https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/2021/09/08/brand-op-zeeschip-in-sint-laurenshaven-nog-niet-geblust/ (ANP / JB)