Haven van Moerdijk wil met drones veiligheid verhogen

Moerdijk 09 september 2021, 16:07

De haven van Moerdijk is de volgende fase van het pilotproject met drones ingegaan. De drone vliegt op basis van alarmverificatie, ofwel het apparaat vliegt naar het alarm toe.

De drones moeten de algehele veiligheid verhogen. (Foto Havenbedrijf Moerdijk)

De pilot is opgezet door Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM), Havenbedrijf Moerdijk en Securitas. Het droneproject moet bijdragen aan de beveiligingsambities van het havenbedrijf.

De inzet van drones biedt verschillende voordelen, volgens het havenbedrijf. Zo kan een drone in het geval van een inbraakalarm door middel van videobeelden de detectie, opsporing en aanhouding helpen vergemakkelijken. Bij een brand kan de drone de brandweer van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant van aanvullende informatie voorzien die van nut is voor de inzetstrategie.

De drie fases

Het droneproject omvat drie fases en is nu aangekomen in fase 2. Tijdens fase 1, in de afgelopen maanden, heeft een eerste algehele test plaatsgevonden van de functionaliteiten van de in te zetten drone. In fase 2 wordt in principe automatisch gevlogen, maar is er wel een manuele besturing mogelijk als back-up. In de volgende fase vliegt de drone volledig geautomatiseerd. Naar verwachting is de pilot over circa zes maanden afgerond. Dan neemt de SBIM een definitief besluit over het vervolg.

