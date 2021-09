Schuttevaer Premium De Alphenaar vaart: Eerste elektrische schip met verwisselbare accu’s Facebook

Alphen aan de Rijn 06 september 2021, 08:35

De Alphenaar is vanochtend officieel in de vaart genomen. Het is het eerste schip dat voor de aandrijving gebruik maakt van verwisselbare energiecontainers. De Alphenaar is een project van ZES en gaat varen voor Heineken.