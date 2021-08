Ook tweede spits in Luik boven water Facebook

Ruim voor het weekend heeft Hebo de tweede spits die op 16 juli in Luik gezonken was met de bok Hebo-lift 6 van de Maasbodem gelicht.

1 / 1 De Dove in de stroppen. (Foto Hebo / Rudi van Bouwel) De Dove in de stroppen. (Foto Hebo / Rudi van Bouwel)

In afwachting van wat komen gaat lag het schip, de Dove, afgelopen weekend op een ponton. ‘Met een bolder in het vlak’, meldt schipper Jan Koelewijn, ‘die moet nog verwijderd worden. De bolder in het vlak van het andere schip, de Quintus Quartier, kwam er makkelijker uit waarna een reparatie kon worden uitgevoerd en ook de lekkage bij de afvoer van een douche verholpen kon worden. Dat schip gaat nu naar een werf zo’n 60 kilometer stroomopwaarts, Wij liggen bij een werf zes kilometer stroomafwaarts op het Ile de Monsin.’

Koelewijn: ‘Tijdens het extreem hoge water half juli zijn beide schepen op de kade terecht gekomen. Dat overkwam meer schepen maar die kwamen net niet op een bolder terecht. Toen er een stuw geopend werd viel het water zo hard dat de Quintus en de Dove niet meer weg kwamen.’

In de komende dagen zullen de betrokken partijen, eigenaren en verzekering, overleggen wat er uiteindelijk met de schepen gaat gebeuren. Wellicht wordt de Quintus Quartier gerepareerd en opnieuw ingericht.

(Willem de Niet)