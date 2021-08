Schuttevaer Premium Dood duiker stuw bij Driel door nalatigheid duikbedrijf Facebook

Twitter

Zwolle 26 augustus 2021, 17:30

Door nalatigheid en onvoldoende oog voor de veiligheidsvoorschriften is bij renovatiewerk aan de stuw bij Driel in 2017 een duiker omgekomen. Volgens de rechtbank in Zwolle had het duikbedrijf Hercules een ‘schijnveiligheid’ gecreëerd.