Terug naar het zware werk met wekkerkettingen

Nu de pulsvisserij is beƫindigd moeten bemanningsleden weer in de weer met wekkerkettingen, schakels en sluitingen. In dat opzicht kwam er bij het onderhoud aan het pulstuig veel minder spierkracht om de hoek kijken.