Stremming sluis Weurt door onderhoud westkolk

De westkolk van het sluizencomplex Weurt is van 23 augustus tot en met 7 september gestremd. De scheepvaart kan gedurende deze periode wel gebruik maken van de oostkolk.

Tijdens de werkzaamheden wordt de deur uit het kanaalhoofd verplaatst naar het middenhoofd. Het is niet de eerste keer dat er wordt gewerkt aan de westkolk. Ook in januari en april van dit jaar was de westkolk gestremd door renovatiewerkzaamheden.

De werkzaamheden zijn onderdeel van groot onderhoud aan het gehele sluiscomplex Weurt, dat de komende jaren plaatsvindt. In verband met de deurrenovatie is na een aantal weken nogmaals een volledige stremming van de westkolk nodig: van 27 september tot en met 7 oktober. Dan plaatst Rijkswaterstaat de gerenoveerde deur die oorspronkelijk in het middenhoofd zat terug in het kanaalhoofd. Daarna is de volledige kolklengte weer beschikbaar.

Sluis Weurt is de verbinding tussen het Maas-Waalkanaal en de Waal. Het complex bestaat uit 2 schutsluizen: een oostkolk (aangelegd tussen 1923 en 1928) en een westkolk (1975). Jaarlijks passeren circa 29.000 binnenvaartschepen sluiscomplex Weurt.

