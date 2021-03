Rijkswaterstaat wil einde maken aan dwalende hulpdiensten Facebook

Een bevalling die te vroeg op gang komt, een pasgeboren baby die blauw aanloopt, gesloten hekken bij een sluis, verkeerd geïnformeerde agenten, hulpdiensten die verdwalen bij hun zoektocht naar een schip: het zat de hulpverleners niet mee bij baby Hugo. Reden voor Rijkswaterstaat om kritisch te kijken naar de vindbaarheid en bereikbaarheid van ligplaatsen.

RWS: Ligplaatsen moeten beter te vinden zijn

Onderzoek naar openen hek op afstand

ASV: Schippers te veel opgesloten achter hekken

Uitgerukte hulpdiensten hadden op 7 maart grote moeite om bij het binnenvaartschip Sakura te komen voor de reanimatie van de pasgeboren baby Hugo. Het schip lag aan de binnenkant bij sluis Weurt tegen de muur, maar de hulpdiensten stonden bij het huis bij de sluis omdat het bij de meldkamer niet duidelijk was dat het een schip betrof.Omdat het hek van de sluis niet op afstand kon worden geopend, moest schipper Peter van der Veen vrouw en zijn blauw aangelopen zoon achterlaten om in de auto te stappen en de poort te openen en de hulpdiensten op te halen.‘Eindelijk na 14 minuten waren de hulpdiensten aan boord. Gelukkig was Hugo zelf al weer tot leven gekomen.’

Ongelukkig

Rijkswaterstaat laat in een reactie weten het voorval in Weurt te betreuren. ‘Wij hebben met de vader gesproken over dit voorval en de ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een situatie als deze is niet eerder voorgekomen. We zijn heel blij dat het met de baby en moeder goed gaat’, zegt woordvoerder Suzanne Maas. ‘Onze sluiskolken en bedienlocaties zijn goed afgesloten met hekken, zodat onbevoegden geen toegang hebben. Dat kan er omgekeerd voor zorgen dat, wanneer fysiek contact nodig is, je meer moeite moet doen om bij elkaar te komen.’

Dat de hulpdiensten op de verkeerde plek stonden is voor Rijkswaterstaat wel reden voor een herziening. ‘Dit is voor ons aanleiding het proces goed te bekijken en waar nodig aan te passen, zodat locaties beter vindbaar en sneller te bereiken zijn.

Op afstand openen

Ook de mogelijkheden om hekken op afstand te openen wordt onderzocht door Rijkswaterstaat. ‘Wij kennen meerdere locaties waar afmeerplaatsen of terreinen niet direct bereikbaar zijn vanwege een afgesloten poort. Die poorten kunnen alleen open met een code, die de schippers kunnen opvragen. We kijken nog eens goed naar de procedure die wordt gevolgd bij een verzoek om de poort te openen. We gaan kijken of dit anders of sneller kan.’

De Algemeene Schippersvereeniging (ASV) grijpt het voorval aan om te wijzen op de gevaren waaraan opvarenden worden blootgesteld. Volgens de ASV worden schippers ‘opgesloten’ achter hekken van bedrijven, havens en overheden. En die hekken gaan op allemaal verschillende manieren open. Bovendien weten hulpdiensten vaak niet goed waar ze moeten zijn. De verkeerssituatie rondom sluizen en bedrijventerreinen is onduidelijk.

