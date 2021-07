Schuttevaer Premium [OPINIE] (Havenbedrijf) Rotterdam: liever mega-jachten dan beroepsvaart? Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 21 juli 2021, 12:24

Terwijl Rotterdam bezig is binnenvaartschepen te weren uit haar stad, wordt er tegelijkertijd volop ingezet op het binnenhalen van superjachten. Zo lezen we in het AD dat superjachten van de allerrijksten der aarde een vaste ligplaats zouden moeten krijgen in Rotterdam.