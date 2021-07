Schuttevaer Premium Metaalbedrijf Willems profileert zich steeds duidelijker in de binnenvaart Facebook

BOVEN-LEEUWEN 10 juli 2021, 15:00

Metaalbedrijf Willems in Boven-Leeuwen profileert zich de steeds duidelijker in de binnenvaart. Directeur Bert van Beek investeerde onder meer in een buigmachine voor de afdeling Piping & Equipment, waar onder meer laad- en lossystemen voor binnenvaarttankers worden gemaakt. Van Beek blikt terug nu hij vertrekt, Jurgen van Dinteren volgt hem op.