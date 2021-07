Schuttevaer Premium Migranten steken Nauw van Calais over in steeds grotere rubberboten Facebook

Twitter

Email CALAIS 09 juli 2021, 12:00

De Franse autoriteiten hebben hun handen vol aan het redden van migranten in het Nauw van Calais. Patrouilleschepen, de sleper Abeille Languedoc en een Noors zeiljacht redden vorige week in drie dagen meer dan 200 mensen, die in rubberboten probeerden de oversteek naar Engeland te maken.