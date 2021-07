Schuttevaer Premium Ever Given vrij voor 540 miljoen dollar en een sleepboot? Deal! Facebook

Email CAÏRO 08 juli 2021, 14:30

De Suez Canal Authority (SCA) zou 540 miljoen dollar en een nieuwe sleepboot hebben ontvangen in ruil voor vrijgave van het containerschip Ever Given. Dat meldt NT op basis van de Middle East News Agency. Het schip ligt inmiddels net buiten het Suezkanaal voor Port Saïd.