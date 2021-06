Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Zeevaart draait als een tierelier Facebook

ROTTERDAM 16 juni 2021, 10:00

Er komen nog steeds weinig nieuwe schepen in de vaart en daar profiteert de huidige vloot van. Het jaar begon al goed met het vervoer van landbouwproducten en ijzererts vanuit Brazilië. Er werden ook meer kolen vervoerd. In de eerste vier maanden van dit jaar werd een recordhoeveelheid van 1,70 miljard ton verscheept, 6% meer dan in 2020.