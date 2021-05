Schuttevaer Premium Koninginnensluis Nieuwegein langer gestremd Facebook

Email NIEUWEGEIN 21 mei 2021, 11:50

De Koninginnensluis in Nieuwegein blijft langer gestremd. De sluis zou in eerste instantie vanaf 31 mei weer beschikbaar zijn voor de scheepvaart, maar de stremming is verlengd tot begin juli.