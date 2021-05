Schuttevaer Premium Roerenspecialist Benes Hoogezand houdt niet van experimenten Facebook

Benes Marine Technology, bij velen bekend als het in 1924 opgerichte Benes Roer- en Stevenbouw in Hoogezand, produceert roeren. Heel veel soorten, in de eerste plaats degelijke roeren. Voor heel veel scheepswerven in Groningen en de rest van het land. Bestemd voor schepen in binnen- en buitenland. Veel verschillende soorten schepen ook. Variërend van coasters, via loodsboten tot superjachten.