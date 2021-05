Politie: 3 doden na brand Hoogendoorn in Werkendam Facebook

Bij een brand in een appartement boven een bedrijf aan de Beatrixhaven zijn zondag drie mensen omgekomen. Op het moment dat het voor de hulpdiensten veilig was om het pand te betreden, vond de politie twee lichamen in het uitgebrande appartement. Rond 22.30 vonden speurhonden het derde lichaam.

De brand, die boven Hoogendoorn MBI uitbrak, werd even voor 08.00 uur gemeld door een omwonende. Direct werd er groots uitgerukt, waarbij er diverse hulpdiensten naar de locatie kwamen.

De brandweer zette 200 tot 250 brandweerlieden en 33 voertuigen in, waaronder blusvoertuigen, hoogwerkers en een drone. Ook werd er gebruik gemaakt van een blusboot van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Even later breidde de brand uit naar een naastgelegen appartement en het onderliggende bedrijf. Hoewel de bewoners van het naastgelegen appartement tijdig uit de woning wisten te komen, was het lot van anderen in het naastgelegen appartement lange tijd onduidelijk.

Oorzaak brand onduidelijk

Toen er geen warmte- en instortingsgevaar meer was, ging de politie zondagavond het appartement in. Hier trof zij de lichamen van in ieder geval twee personen aan. Onderzoek moet uitwijzen wie de slachtoffers zijn. Als de identiteit is vastgesteld, zullen de nabestaanden zo snel als mogelijk worden ingelicht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

