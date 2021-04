Schuttevaer Premium Amsterdam Scrap Terminal voert schrootverwerking op Facebook

Twitter

AMSTERDAM 27 april 2021, 12:00

Een derde van het staalschroot dat Amsterdam Scrap Terminal (AST) binnenkrijgt komt per binnenvaartschip en alles gaat er per zeeschip uit. En dat wordt alleen maar meer nu een tweede kade in gebruik is genomen.