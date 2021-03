Schuttevaer Premium [OPINIE] Perspectief gevraagd Facebook

DORDRECHT 21 maart 2021, 12:00

De Coronacrisis duurt nog steeds voort. Vorige week was er een eenjarig jubileum van opeenvolgende maatregelen om de crisis onder controle te krijgen. Het navolgen van de opgelegde maatregelen is niet helemaal gelukt, met als gevolg dat het nog even zal aanhouden.