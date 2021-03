Schuttevaer Premium Tuchtcollege: Kapitein en stuurman verantwoordelijk voor dood matroos Facebook

Twitter

AMSTERDAM 15 maart 2021, 12:00

Toegeven aan tijdsdruk die de lokale agent oplegde, is een belangrijke oorzaak van een dodelijk ongeval aan boord van de Nederlandse bulkcarrier Zealand Rotterdam. Dat zegt het Tuchtcollege voor de Scheepvaart in Amsterdam in een uitspraak die begin deze maand werd gedaan.