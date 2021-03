Schuttevaer Premium Wat de politieke partijen voor u hebben gedaan Facebook

DEN HAAG 14 maart 2021, 09:00

De parlementsverkiezingen komen eraan, maar welke partij maakte zich de afgelopen vier jaar hard voor de scheepvaart? Weekblad Schuttevaer zocht uit wat de 13 grootste politieke partijen in de Tweede Kamer de afgelopen vier jaar voor de maritieme sector hebben betekend en of ze zich aan hun verkiezingsbeloften hebben gehouden. Want belofte maakt schuld. Er zijn natuurlijk altijd meerdere redenen om te kiezen voor een bepaalde politieke partij, maar dan weet u in elk geval hoe deze partijen over de binnenvaart denken.