Minister Van Nieuwenhuizen wil ‘substantiële Nederlandse vloot’ behouden

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft ‘zeker de ambitie om te blijven werken aan een substantiële Nederlandse vloot’. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van Remco Dijkstra (VVD), die had gevraagd waarom Nederland als maritieme vlaggenstaat tegenwoordig nog maar het 22e land ter wereld is. Het Kamerlid had daarbij geopperd of het niet mogelijk zou zijn om een top-10 positie te veroveren.

Nederland moet 'substantieel deel' van zijn vloot behouden. (Foto Maritiem Nederland)