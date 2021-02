Containerschip Deseo vaart semi-autonoom op Westerschelde

Goedemorgen,

De techniek van vandaag kan inmiddels veel meer dan ik had kunnen bedenken en ben er ook van overtuigd dat er nog heel veel mogelijkheden meer gaan komen.

Het corona virus heeft er wel voor gezorgd dat het digitaal op afstand werken een enorme vlucht genomen heeft.

Even terug naar het op afstand bedienen van in dit geval binnenvaart schepen roept toch bij mij ook wel weer vragen op:

Hoe goed moet de man aan het scherm kunnen varen!

Hoe lang kan/mag iemand achter het beeldscherm werken!

Als een kapitein aan boord wel in de stuurhut moet zijn hoelang is dan zijn vaartijd!

Ik kan zo nog wel even doorgaan met vragen stellen maar deze drie springen er in eerste instantie voor mij wel uit.