Hoogwater stremt scheepvaart Rijn, stuwen open en kering dicht

Twitter

KEULEN 01 februari 2021, 12:38

Als gevolg van de snel stijgende waterstand op de Rijn is zondagavond 31 januari de scheepvaart tot stilstand gekomen. Aanvankelijk was rond Keulen sprake van beperkingen en gold al een vaarverbod bij Maxau. In de nacht van zondag op maandag kwam Koblenz daar bij. Over de duur van het oponthoud waren zondagavond de meningen verdeeld. Die varieerden van twee tot drie dagen tot een week.