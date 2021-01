Schuttevaer Premium CTT Almelo barst uit zijn voegen en begint aan uitbreiding Facebook

ALMELO 27 januari 2021, 15:00

De haven op het XL Businesspark aan het Twentekanaal in Almelo is toe aan uitbreiding. Combi Terminal Twente (CTT) opende naast de hoofdvestiging in Hengelo in 2017 een op- en overslagterminal in Almelo, maar nu al dreigt daar ruimtegebrek te ontstaan. Plan is nu de naastgelegen openbare laad- en loskade bij CTT te trekken en aansluitend in zuidelijke richting een nieuwe openbare laad- en loskade te realiseren.