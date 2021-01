Schuttevaer Premium Coronacrisis heeft weinig impact op cijfers Port of Moerdijk Facebook

Port of Moerdijk heeft een nieuw record behaald in de overslag van containers. In coronajaar 2020 wist de containeroverslag met 17% te groeien. ‘De haven bewees afgelopen jaar des te meer van groot belang te zijn voor Nederland en onze Europese verbindingen’, aldus directeur Ferdinand van den Oever.