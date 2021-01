Schuttevaer Premium Column EOC: ‘Bij een onderlinge verzekeraar zorg je goed voor elkaar’ Facebook

ZWIJNDRECHT 21 januari 2021, 15:30

EOC is een onderlinge verzekeraar. Dat woordje onderling zeggen we soms haast achteloos. Toch is dat onderlinge een kompas waar wij als scheepsverzekeraar al sinds 1835 op varen. Toen werd onze oudste rechtsvoorganger “De Onderlinge Vriendschap (DOV) Scheepsverzekeringen” opgericht. Prachtige naam hè? Dekt de lading heel goed.