Nederlandse chauffeurs in Verenigd Koninkrijk massaal in de file voor veerboten

DOVER 21 december 2020, 14:37

Honderden Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zitten naar schatting vast in het Verenigd Koninkrijk vanwege de reisbeperkingen door de zeer besmettelijke variant van het coronavirus daar. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is bang dat er chaos zal ontstaan als de chauffeurs massaal via een andere haven Nederland willen bereiken.

