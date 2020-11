Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Optimisme voor volgend jaar Facebook

ROTTERDAM 18 november 2020, 10:00

In de zeevaart daalden de activiteiten, maar minder dan werd gevreesd. Voor 2021 wordt gerekend op een verbetering van de droge-ladingmarkt. De capesizers hadden dit jaar wel een zeer wisselvallig bestaan. In mei bedroegen de inkomsten ongeveer $ 2000 per dag om vervolgens te stijgen tot rond $ 34.000 per dag in oktober en daarna weer te dalen tot ruim $ 14.000 in november.