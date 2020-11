Schuttevaer Premium Trosbreuken: onderzoek of schutten in IJmuiden veiliger kan Facebook

AMSTERDAM 14 november 2020, 12:10

Het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) gaat bekijken of er maatregelen nodig zijn om het schutten in IJmuiden veiliger te maken. Het CNB reageert daarmee op een onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waaruit bleek dat er opvallend vaak trossen breken in de IJmuiden.

