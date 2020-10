Baggerfestival 2021 in Sliedrecht gaat niet door Facebook

De 2021-editie van het tweejaarlijkse Baggerfestival in Sliedrecht gaat niet door in verband met de onzekerheden rondom de Corona-pandemie.

Het Baggerfestival is een tweejaarlijks evenement in de bakermat van de baggerindustrie: Sliedrecht. De baggerij, waterbouw en andere maritieme sectoren nemen dan ook een centrale plek in. De dertiende editie van het Baggerfestival vond plaats van 27 tot en met 30 juni 2019 en bracht zo’n 35.000 bezoekers op de been.

‘Het is bijzonder spijtig dat we deze beslissing hebben moeten nemen”, licht Adrie Stuij, voorzitter van de Stichting Baggerfestival toe. ‘Met de voorbereidingen waren we vorig jaar al begonnen. Nu zouden we ook al volop in de sponsorwerving moeten zitten, maar gelet op de negatieve economische effecten van de Corona pandemie, is het daar nu absoluut de tijd niet naar. Aangezien het virus nog steeds niet beteugeld is, blijft het ook nog langere tijd onzeker wat we onze bezoekers in juni volgend jaar zouden mogen bieden. Dat maakt het nu erg lastig om artiesten en events vast te leggen en, met name, om sponsoren te benaderen.’

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19 zal het stichtingsbestuur besluiten of er in 2021 toch nog iets van een alternatief programma geboden kan worden. Ook zal het stichtingsbestuur een besluit nemen of het eerstvolgende Baggerfestival naar 2022 of naar 2023 wordt verplaatst.