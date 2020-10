Schuttevaer Premium Olieresten in ladingtanks komen eigenaar Bow Jubail duur te staan Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 29 oktober 2020, 17:30

Dat de ladingtanks van de zeegaande tanker Bow Jubail niet brandschoon waren, komt de rederij nu duur te staan. Doordat het schip tijdens de schadevaring in juni 2018 als olietanker is gekwalificeerd kan de rederij namelijk geen beroep doen op het internationale Bunkerverdrag. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag in een uitspraak in hoger beroep bepaald.

1 / 1 Opruimen van de olie die uit de bunker van de Bow Jubail is gestroomd. (Foto Zeehavenpolitie) Opruimen van de olie die uit de bunker van de Bow Jubail is gestroomd. (Foto Zeehavenpolitie)