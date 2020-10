Schuttevaer Premium Brug in Gent knalt op Nederlandse tanker Facebook

Twitter

Email Gent 24 oktober 2020, 19:41

Een Nederlandse tanker heeft zaterdagochtend een aanvaring gehad met de Meulestedebrug over het kanaal Gent-Terneuzen in Gent. Een van de twee brugdelen kwam tijdens de doorvaart neer op het voordek van het schip. Het andere brugdeel was op dat moment nog geopend.

1 / 1 De tanker zat na de aanvaring vast onder de brug (Foto Twitter) De tanker zat na de aanvaring vast onder de brug (Foto Twitter)